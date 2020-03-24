МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Цены сельхозпроизводителей на основные категории овощной продукции в России за прошедшую неделю продемонстрировали снижение, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Минсельхоз России на постоянной основе ведет мониторинг цен производителей, а также объемов производства продовольствия. За прошедшую неделю цены на основные категории овощной продукции продемонстрировали снижение", — сообщается в пресс-релизе.

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на картофель по состоянию на 23 марта составила 10,49 рубля за килограмм (без НДС), что ниже показателя предыдущей недели на 0,2%. Средняя стоимость моркови снизилась на 4,6%, до 13,52 рубля за килограмм, огурцов – на 6,7%, до 93,88 рубля за килограмм, томатов – выросла на 0,5%, до 143,36 рубля за килограмм.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов, по состоянию на 17 марта урожай тепличных огурцов по сравнению с уровнем прошлого года вырос на 42%, до 142 тысяч тонн, томатов – на 17,7%, до 52,5 тысячи тонн, прочих зеленых культур – на 39,2%, до 3,9 тысячи тонн.

Минсельхоз в текущем году ожидает рекордный объем производства тепличных овощей – не менее 1,25 миллиона тонн, что на 6,1% выше уровня 2019 года.