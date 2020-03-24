КИЕВ, 24 мар /ПРАЙМ/. Нацбанк Украины заявил, что во вторник впервые за несколько недель не продавал валюту для поддержания курса гривны.

"Впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 гривен за доллар США", — сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличными долларами. "Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную", — отметили в банке.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса. По данным регулятора, из-за прекращения авиасообщения и ограничений на границе наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой.

Нацбанк до этого говорил о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне коронавируса и "повышения турбулентности" на мировых финансовых и валютных рынках. Регулятор заявил, что за две недели продал около 2 миллиардов долларов для поддержания курса гривны.