Общий размер помощи в США в связи с коронавирусом составит около $6 трлн - советник Трампа
ВАШИНГТОН, 25 мар /ПРАЙМ/. Общий размер финансовой помощи в США в связи с пандемией коронавируса составит около 6 триллионов долларов, сообщил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.
"Общий размер пакета помощи составляет около шести триллионов долларов: два триллиона – прямая помощь, примерно четыре – за счет кредитов федерального резерва (ФРС США – ред.)", — заявил Кудлоу на пресс-конференции.
По его словам, это станет самым большим пакетом финансовой помощи в истории США, которая будет оказана в виде наличности и кредитов широким слоям американцев – безработным, семьям, индивидуальным предпринимателям.
"Это будет тяжелый период, но это будут недели. Это не должно быть на годы", — добавил Кудлоу.
https://1prime.ru/state_regulation/20200325/831136638.html