ВАШИНГТОН, 25 мар /ПРАЙМ/. Общий размер финансовой помощи в США в связи с пандемией коронавируса составит около 6 триллионов долларов, сообщил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

"Общий размер пакета помощи составляет около шести триллионов долларов: два триллиона – прямая помощь, примерно четыре – за счет кредитов федерального резерва (ФРС США – ред.)", — заявил Кудлоу на пресс-конференции.

По его словам, это станет самым большим пакетом финансовой помощи в истории США, которая будет оказана в виде наличности и кредитов широким слоям американцев – безработным, семьям, индивидуальным предпринимателям.

"Это будет тяжелый период, но это будут недели. Это не должно быть на годы", — добавил Кудлоу.