МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на разработку средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.

Как отмечается, средства выделены из резервного фонда правительства.

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 миллиарда рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", — говорится в тексте.

Роспотребнадзору поручено контролировать эффективность использования средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.