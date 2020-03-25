МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил, что Владимир Путин, ранее отменивший свою поездку в Санкт-Петербург, через несколько часов обратится к россиянам с телеобращением в связи с эпидемией коронавируса. Кудрин прогнозирует падение российской экономики в 2020 году

Напомним, что во вторник, 24 марта, Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провел два совещания по вопросам проблем, связанных с распространением коронавируса.

"Президент отменил вылет в Санкт Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам… Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы", — сообщил пресс-секретарь.

Песков отметил, что такая потребность возникла после прошедших вчера совещаний, где обсуждались вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и вопросами поддержки россиян и страны на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Телеобращение Путина будет показано по телевидению после 15.00 по московскому времени. Сейчас президент готовится.

"Может (в 15.00 мск), и позже. Президент готовится", — сказал Песков.

РАСПЕЧАТАТЬ "КУБЫШКУ"

Песков также сообщил, что распечатать "кубышку" для пострадавших из-за коронавируса — не самоцель, но власти страны задействуют все необходимые инструменты, которыми располагают. Намерены помочь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с этим кризисом.

У пресс-секретаря спросили, готовы ли в Кремле распечатать "кубышку". Под "кубышкой" подразумевается Фонд национального благосостояния. Рассматривается ли вариант социальных выплат всем россиянам из-за коронавируса: ранее эту меру, применяемую рядом зарубежных стран, поддержал глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Правда, он отметил, что в России было бы верно направить такие выплаты только тем, кому действительно нужна поддержка.

"Что касается распечатывания "кубышки", то смотря что называть "кубышкой". Здесь нужно все-таки оперировать профессиональными терминами. Безусловно, государство обсуждает и намерено оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом", — прокомментировал Песков и добавил, что вчера состоялось совещание, на котором началось комплексное обсуждение возможных мер поддержки экономики РФ, малого и среднего бизнеса, граждан в отдельности, и это обсуждение будет продолжено.

"При необходимости государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна", — уточнил Песков.

"Это не самоцель — распечатать "кубышку". Самоцель — оказать помощь, помощь будет оказана", — подытожил он.