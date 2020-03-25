МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Группа Petropavlovsk внесла изменения в опционное соглашение на покупку 25-процентной доли в ООО "Тэми", которое в частности, владеет лицензией на разработку золоторудного месторождения Эльгинское, следует из сообщения компании.

Продавцом актива выступает Agestinia Limited, другая доля (75%) принадлежит Petropavlovsk. Период исполнения соглашения составляет два года с 22 мая 2019 года, при цене сделки в 60 миллионов долларов или 53,5 миллиона, если компания выполнит опцион до 20 мая 2020 года. Сделка может быть оплачена либо в денежной форме, либо в акциях Petropavlovsk (частично или полностью на усмотрение компании).

Согласно текущим поправкам к договору в случае выпуска новых акций при реализации опциона их стоимость будет зафиксирована в размере 0,179 фунта стерлингов за каждую бумагу с использованием согласованного обменного курса (по данным на январь текущего года). Его применение в отличие от текущего обменного курса, означает, что в адрес Agestinia будет выпущено примерно на 28 миллионов меньше акций, отмечается в релизе.

Также указывается, что установленная цена за новую акцию представляет собой премию в размере 7,2% к средневзвешенной цене обыкновенной акции компании за 90-дневный период, заканчивающийся 24 марта.

"Получение 100% в "Тэми" — важный шаг для Petropavlovsk в продлении срока эксплуатации рудника Албын минимум на 19 лет. Использование нашего опциона в 0,179 фунта стерлингов за акцию в соответствии с измененным соглашением до 20 мая 2020 года и получение необходимых одобрений акционеров сократит сумму вознаграждения, подлежащего к выплате, до 53,5 миллиона долларов за оставшиеся 25%… Мы также приветствуем Agestinia в качестве нового акционера, с долей участия примерно в 6,4% после завершения сделки", — отметил гендиректор Petropavlovsk Павел Масловский.

Месторождение золота Эльгинское в Амурской области открыто в 2016 году и расположено примерно в 30 километрах от другого актива Petropavlovsk — Албынского рудника и перерабатывающего комбината. Ресурсы Эльгинского оцениваются по JORC в 2,8 миллиона унций, в том числе 1,5 миллиона унций запасов (со средним содержанием 1,1 грамма на тонну). Отработка будет вестись со второй половины 2020 года открытым способом, предполагаемая добыча золота в первый год запуска составит около 156 тысяч унций.