МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 17 по 23 марта ускорилась до 0,3%, с начала года потребительские цены выросли на 1,3%, сообщает Росстат.

Последний раз значение недельной инфляции в 0,3% фиксировалось в декабре 2018 года. Также за период с 1 по 9 января 2019 года Росстат фиксировал инфляцию в 0,5%.

"За период с 17 по 23 марта 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,3%, с начала марта – 100,5%, с начала года – 101,3%", — говорится в сообщении.

Опережающий инфляцию рост цен зафиксирован по ряду продуктов, вместе с тем цены на автомобильный бензин на минувшей неделе не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,1%.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в марте на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, 2,3-2,4% — в годовом.