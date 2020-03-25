МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он обозначил целый ряд инициатив, способствующих предотвращению развития в России эпидемии. Прежде всего, Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей с сохранением заработной платы.

"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни (коронавируса). Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", — заявил Путин в обращении к россиянам. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу на следующей неделе, которая будет нерабочей для россиян.

Полностью заблокировать проникновение коронавируса на территорию России невозможно, у ее границ находятся государства, охваченные эпидемией, признал глава государства. При этом Россия способна работать на опережение по борьбе с коронавирусом, главный приоритет – здоровье граждан. Россияне должны максимально снизить риски заболевания, самое безопасное сейчас — побыть дома, заявил он.

Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

"Естественно, возникает и вопрос об организации общероссийского голосования по поправкам в конституцию с предварительно определенной датой — 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь, и, конечно, буду просить вас и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества", — сказал он во время обращения к россиянам

ВЫПЛАТЫ

Для того, чтобы минимизировать необходимость выхода из дома, все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически — без справок.

"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям", — сказал Путин в обращении к россиянам.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Такая поддержка важна для семей, где дети не посещают ясли или детские сады, а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников, сообщил президент.

По его словам, работодатели должны обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить безработицы, государство в этом поможет.

Чтобы поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу, Путин предложил рассчитывать больничный в России исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), такая мера будет применяться как минимум до конца 2020 года.

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

При этом для стабилизации экономической ситуации в России нужны дополнительные шаги.

"Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации, здесь нам также нужны дополнительные шаги. Прежде всего, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей", — сказал Путин в обращении к гражданам. Необходимо помочь устойчивой работе малого, среднего бизнеса, чтобы работники сохранили свои места.

Президент также предложил пересмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций, увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей. Важно поддержать тех, кто может потерять работу на фоне ситуации с коронавирусом, заявил глава государства.

Кроме того, Путин попросил ЦБ РФ предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса. Необходимо дать всем компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, и по страховым взносам. "Прошу правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии", — сказал он

Процедура банкротства в РФ должна стать посильной и необременительной, при этом следует ввести мораторий на 6 месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.

Все озвученные им в ходе обращения к гражданам меры в связи с коронавирусом дадут результат, если проявить единство и сплоченность. Кабмину поручено вести постоянный мониторинг ситуации в экономике и корректировать при необходимости меры, заверил Путин.