МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В ходе обращения к нации президент Владимир Путин озвучил не только льготы и послабления для тех, кто пострадал от распространения коронавируса, но и ряд налоговых мер для компенсации расходов бюджета. Так, выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться адекватным налогом, заявил он в своем обращении к россиянам.

"Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом", — сказал президент.

"Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо", — прокомментировал ситуацию Путин.

Он предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты, отметив, что РФ готова выйти из соглашений со странами, не согласными с такими мерами.

"Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке", — сказал Путин в ходе обращения к нации.

Еще одно предложение главы государства — ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 миллион рублей.

"Во многих странах мира процентные доходы физлиц от вкладов в банках и инвестиции в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом на облагается", — сказал Путин, обращаясь к нации.

"Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", — сказал президент.

Он подчеркнул, что такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков.

При этом условия для размещения средств в российских банках останутся привлекательными, пообещал в телеобращении к нации Путин.

"Условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире", — сказал Путин.