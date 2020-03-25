ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. Экономика США начнет восстанавливаться в 3-ем квартале 2020 года, а бум производства ожидается в 4-ом квартале и начале 2021 года, заявил Джеймс Буллард, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса, который входит в систему ФРС США. Федрезерв США использовал "атомную бомбу": что будет с долларом

"Мы не говорим о переносе производства на второй квартал. Общая идея заключается в том, чтобы "залечь" и переждать вирус… Если мы все сделаем правильно и события будут развиваться так же, как и в Китае, то третий квартал будет переходным, бизнес будет возвращаться к работе онлайн. А затем в четвертом квартале и в первом квартале следующего года мы увидим бум производства, потому что будет своеобразный отложенный спрос, будет много вещей, которые не были сделаны и которые нужно будет сделать", — заявил Буллард в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что происходящее в экономике США не является "рецессией в обычном понимании этого слова", поскольку осуществляются "целенаправленные инвестиции в здравоохранение" и происходит "запланированное частичное закрытие экономики США".

По его словам, объем ВВП США во втором квартале составляет 5 триллионов долларов, что при запланированном сокращении вдвое оставляет 2,5 триллиона. Таким образом, помощи в объеме 2 триллионов, предусмотренной третьим пакетом мер поддержки экономики и граждан страны, будет достаточно.

Говоря о безработице в США, которая выросла в связи с пандемией и может достигнуть 30%, глава банка так же выразил уверенность, что "все вернется назад, когда это закончится".

Федеральный резервный банк Сент-Луиса является одним из 12 региональных резервных банков, которые вместе с Советом управляющих в Вашингтоне, округ Колумбия, составляют систему ФРС США.