МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские предприятия, задействованные в изготовлении продукции для борьбы с коронавирусом, будут работать на следующей неделе, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Предприятия промышленности будут выполнять решение президента Российской Федерации — следующая неделя для них будет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусной инфекции", — передает пресс-служба слова главы Минпромторга.