МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками зарплат, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ и в соответствии со статьей 80 Конституции РФ постановляю: установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в документе.

При этом указ об объявлении нерабочих дней не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

"Настоящий указ не распространяется на работников: непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы", — говорится в документе.