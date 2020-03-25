МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин решил не лететь в четверг в Санкт-Петербург, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдет в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов", — сказал он.

По словам Пескова, в Москве также по-прежнему запланировано участие главы государства в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции.