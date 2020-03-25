МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Изменения в законодательство и информационные письма Банка России для распространения ипотечных и кредитных каникул в рамках предложения президента России Владимира Путина уже готовятся, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

Глава государства ранее в среду в обращении к россиянам предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне текущей ситуации в экономике снизился более чем на 30%.

"Соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Сложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее чем на 30%", — прокомментировали в ЦБ вопрос о распространении каникул по ипотеке и потребкредитам.