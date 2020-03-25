МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Инфляция в России по итогам марта может составить 2,6% в годовом выражении, а в мае — 4%, говорится в обзоре координационного совета РСПП по борьбе с коронавирусом, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Инфляция в России показала ускорение. По предварительным расчетам, рост цен по итогам марта может составить 2,6% в годовом выражении, а в мае — превысить целевой уровень ЦБ в 4%", — сообщается в дайджесте, подготовленном совместно с компанией Seldon.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в марте на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, 2,3-2,4% — в годовом.

Аналитики отмечают, что 25 марта "на мировых фондовых рынках преобладают позитивные настроения". "Американские индексы накануне показали мощный рост на ожиданиях стимулов. При этом цены на нефть после некоторого всплеска во вторник снизились до $26,7, а вслед за ними и российский рубль демонстрирует некоторое ослабление", — уточняется в обзоре.

Там добавляется, что "российский рынок демонстрирует снижение, но бумаги нефтяных и металлургических компаний в лидерах роста".