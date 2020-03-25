МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Цены на гречиху у сельскохозяйственных товаропроизводителей сейчас восстанавливаются от минимальных уровней, которые наблюдались несколько лет назад, в свою очередь средние цены аграриев на сахар сейчас ниже прошлогодних, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Росстат зафиксировал резкий рост цен на сахар-песок и гречневую крупу в России с 17 по 23 марта по сравнению с предыдущей неделей: сахар подорожал на 7%, гречка — на 2,8%. На прошлой неделе именно на эти товары, среди прочих, отмечался ажиотажный спрос на фоне новостей о коронавирусе и ослаблении рубля.

"Минсельхоз России на постоянной основе ведет мониторинг цен и объемов производства основных категорий продовольствия. В настоящий момент запасов гречки достаточно для удовлетворения потребительского спроса, дефицита не наблюдается. Отметим, что гречка не является основным продуктом в потребительской корзине. Производство основных продовольственных категорий, необходимых для обеспечения жизнедеятельности постоянно увеличивается: к ним в первую очередь относятся мясо, молоко и хлеб", — сказали в Минсельхозе.

Министерство отмечает, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году в более 1,5 миллиона тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. В апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей составляла 6,2 рубля за килограмм. В 2019 году был отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу.

"По данным Минсельхоза, средняя цена сельхозпроизводителей на гречиху 24 марта 2020 года составила 23,7 рубля за килограмм, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности. Средняя стоимость гречневой крупы у сельхозтоваропроизводителей по данным на 24 марта составила 39,87 рубля за килограмм", — сообщает ведомство.

В свою очередь объем производства свекловичного сахара в России с 2016 года превышает объем потребления. Так, в текущем сезоне 2019-2020 годов производство свекловичного сахара может составить 7,7 миллиона тонн при потреблении 5,9 миллиона. "По состоянию на 24 марта средние цены сельхозпроизводителей на сахар составили 24,1 рубля за килограмм, что на 29,4% ниже показателя аналогичной даты 2019 года", — добавляет министерство.