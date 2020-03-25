МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Масложировой союз России направил в Минсельхоз РФ предложение о введении временного запрета на экспорт из страны семян подсолнечника — с 1 апреля на шесть месяцев, сообщил РИА Новости представитель союза.

"Предложение действительно было направлено. Ответа пока нет", — сказал представитель союза.

Минсельхоз РФ в конце февраля предложил временно, на полгода, увеличить экспортную пошлину на подсолнечник с целью обеспечения перерабатывающих предприятий необходимыми объемами сырья.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на прошлой неделе сообщил РИА Новости, что союз направил в министерство запрос по поводу возможных мер для стабилизации цен на подсолнечник.