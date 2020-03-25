МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Приходящиеся на выходную неделю платежи по кредитам физлиц переносятся на первый рабочий день, пояснили журналистам в пресс-службе Банка России.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"В соответствии со ст.193 ГК РФ обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни (а в соответствии с указом президента неделя с 30 марта по 3 апреля является нерабочей), переносятся на первый рабочий день. Поэтому платежи по кредиту, приходящиеся на данную неделю, должны быть совершены в первый рабочий день", — указал регулятор.

При этом отмечается, что проценты по депозитам в течение выходных дней продолжают начисляться.