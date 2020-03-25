ВТО ожидает резкого спада торговли из-за коронавируса
МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает резкого спада торговли из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава ВТО Роберто Азеведо.
Согласно данным релиза, экономисты ВТО анализируют последствия кризиса и планируют опубликовать свои результаты и прогнозы по торговле на 2020-2021 годы. И хотя отчет ожидается через несколько недель, Азеведо отмечает, что экономисты "ожидают очень резкий спад в торговле".
Глава организации также обратился с просьбой к странам-участницам предоставлять информацию о торговых мерах, принимаемых в связи с COVID-2019 для обеспечения прозрачности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано более 375 тысяч случаев заражения инфекцией, более 16 тысяч человек скончались. Связанные с заболеванием карантинные меры представляют риски многим сферам экономики, в том числе торговле и перевозкам.
https://1prime.ru/state_regulation/20200325/831143160.html