МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает резкого спада торговли из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава ВТО Роберто Азеведо.

Согласно данным релиза, экономисты ВТО анализируют последствия кризиса и планируют опубликовать свои результаты и прогнозы по торговле на 2020-2021 годы. И хотя отчет ожидается через несколько недель, Азеведо отмечает, что экономисты "ожидают очень резкий спад в торговле".

Глава организации также обратился с просьбой к странам-участницам предоставлять информацию о торговых мерах, принимаемых в связи с COVID-2019 для обеспечения прозрачности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано более 375 тысяч случаев заражения инфекцией, более 16 тысяч человек скончались. Связанные с заболеванием карантинные меры представляют риски многим сферам экономики, в том числе торговле и перевозкам.