МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Снижение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить до 0,8% при сохранении текущей ситуации в стране и мире в течение второго квартала и относительно медленном возвращении к "нормальным" условиям даже после снятия карантинов, полагает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софья Донец.

"Ренессанс Капитал" представил свой промежуточный прогноз в связи с переводом сотрудников ряда отраслей в России на режим удаленной работы, а также на фоне ограничений въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа.

Аналитики "Ренессанс Капитал" полагают, что в целом в мире ограничения на международные поездки сохранятся в разных формах в течение более длительного периода (как минимум, еще одного квартала), а возвращение к нормальным условиям жизни будет осуществляться более медленными темпами.

"Промежуточный сценарий предусматривает снижение роста ВВП России до минус 0,8% год к году и замедление мирового экономического роста до 2% в годовом выражении в 2020 году в случае пролонгированного действия глобальных мер по введению карантина (минимум на 1 квартал)", — следует из комментария Донец, приведенного пресс-службой "Ренессанс Капитал".

Кроме того, промежуточный прогноз компании предполагает сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней следующие два квартала, с последующим постепенным восстановлением.