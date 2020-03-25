ВАШИНГТОН, 25 мар /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в среду на закрытии торгов в основном росли на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с достижением соглашения администрации и конгресса по законопроекту о преодолении экономических последствий от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Новость о грядущем принятии пакета мер на 2 триллиона долларов заставила рынок расти. Однако, в сравнении с днем ранее, когда рост был более 11%, биржи замедлились, что связано с общей коррекцией.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,91%, до 21101,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 2465,42 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продемонстрировал мягкое снижение на 0,52%, до 7379,03 пункта.

Накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сообщил, что им и администрации США удалось достичь договоренностей по законопроекту, который активно обсуждался все последние дни. Сенат США в среду, как ожидается, примет пакет помощи в объеме около 2 триллионов долларов для поддержки граждан страны и экономики в связи с пандемией коронавируса.

Кроме этого, рынок абсорбирует новость, которая появилась двумя днями ранее. В понедельник Федрезерв заявил, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо. До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 413 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. В США, по последним данным, скончались более 800 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 60 тысяч.