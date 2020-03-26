МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Коронавирус, карантинные меры и сокращение международного авиасобщения заставили "Группу двадцати" впервые в истории провести саммит в формате видеоконфренции. В центре внимания будет борьба с пандемией и ее влиянием на мировую экономику.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Экстренный саммит готовится в сжатые сроки. Несмотря на то что, по сравнению с традиционными встречами, на подготовку которых обычно тратятся месяцы, логистических вопросов в случае видеоконференции должно быть меньше, организаторам все же предстоит решить важный вопрос обеспечения безопасности подключения для участников. Днем в среду, за сутки до саммита, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подготовка еще продолжается.

По словам Пескова, "президент будет сидеть напротив экрана, там будет камера, и он в экране будет видеть своих коллег".

Хотя организаторы не рассказали о деталях технического обеспечения видеоконференции, составить представления о том, как может пройти встреча, можно по опыту использования онлайн-формата другими организациями и объединениями. Например, на прошлой неделе впервые прошла видеоконференция лидеров "Большой семерки". На фото с мероприятия видно, что каждый из лидеров сидел за столом и наблюдал за коллегами в шести "окошках" на мониторе перед собой.

В схожем формате во вторник провел свое неформальное заседание Совет безопасности ООН. В масштабах "двадцатки" в понедельник формат опробовали министры финансов и главы центробанков.

ШИРОКОЕ УЧАСТИЕ

Внеочередной саммит соберет не только лидеров стран G20, но и ряд других государств, представителей международных организаций и региональных объединений. В частности, к "двадцатке" присоединятся Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария. Вьетнам будет представлять страны АСЕАН, ЮАР — Африканский союз, ОАЭ — Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, а Руанда — Новое партнерство в интересах развития Африки.

Международные организации будут представлены профильными структурами в области здравоохранения (ВОЗ), экономики и социальной сферы (ВТО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Международная организация труда, ОЭСР), финансов (группа Всемирного банка, Совет по финансовой стабильности, МВФ) и, конечно, ООН.

Председателем на встрече выступит лично король Саудовской Аравии Сальман.

ПОВЕСТКА

Темой экстренного саммита заявлены пандемия COVID-19 и ее влияние на глобальную экономику. Какие конкретно меры намерены обсудить лидеры G20, организаторы не называют, но речь может идти о "плане действий", составить который договорились в понедельник министры финансов и руководители ключевых международных экономических организаций.

В преддверии саммита с письмом к участникам обратился генсек ООН Антониу Гутерреш.

Для борьбы с коронавирусом и его последствиями он призвал лидеров G20 рассмотреть срочные стимулирующие меры и создать механизм реагирования под эгидой ВОЗ. Также он обратился с просьбой снять ограничения на трансграничную торговлю, чтобы не мешать доставке медоборудования и лекарств.

"Я призываю отказаться от санкций, наложенных на страны, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи для борьбы с COVID-19. Это время солидарности, а не изоляции", — написал Гутерреш.

По мнению президента центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиля Султанова, включение в повестку экономического аспекта не позволит обойти стороной тему динамики цен на нефтяном рынке. Например, на мероприятии могут прозвучать общие заявления о необходимости стабилизации мировых нефтяных рынков, достижения многосторонних соглашений в рамках ОПЕК и ОПЕК+.

"Проблема в том, кто и как в нынешней ситуации сползания в мировой кризис будет гарантировать эти соглашения. Пока ответа на этот вопрос нет", — считает эксперт.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Итогом саммита может стать документ с планом действий по борьбе с коронавирусом, но решение за организатором – Эр-Риядом. По мнению экспертов, ждать, что такой план, если он все же будет принят, быстро решит все проблемы, не стоит.

"Конечно, в такие короткие сроки серьезно проработать вопросы борьбы с коронавирусом — к тому же связанные и с очень серьезными экономическим проблемами, которые сейчас возникли, — так быстро согласовать и преобразовать в некую дорожную карту, в какой-то конкретный план действий не получится", — заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"В лучшем случае можно говорить о начале разговора, о фиксации серьезности нынешнего положения, о том, что все страны двадцатки выступают за международное сотрудничество, что они попытаются сделать нынешнюю ситуацию не фактором дальнейшего расхождения внутри этого клуба, а схождения позиций, чтобы потом начать практическую работу", — полагает эксперт.

Продолжить разговор, видимо, придется в рамках Совета безопасности ООН, ведь, в отличие от решений G20, его резолюции носят обязательный, а не рекомендательный характер, добавил собеседник.

Позитивным моментом в этой ситуации может быть то, что проблема коронавируса – общая для всех и требует безотлагательного решения, здесь неприменимы принципы игры с нулевой суммой, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Коронавирус — это та проблема, которая может и должна объединить все мировые державы вне зависимости от тех противоречий, которые у них существуют по другим вопросам… Это одновременно и глобальная угроза, не признающая государственных границ или экономических санкций, но также и угроза актуальная. Её решение нельзя перенести на год или даже на месяц", — заявил он РИА Новости.