МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит возможность внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о правообладателях ранее учтенных объектов, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на закрепление возможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект наделит органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, также установит возможность внесения сведений о правообладателях таких объектов в кадастр недвижимости ЕГРН. Кроме того, проект позволит лицам, выявленным в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, возражать в случае несогласия с результатами проведенных органами местного самоуправления мероприятий.

Также на заседании в четверг кабмин обсудит законопроект, разрешающий выполнение комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств.

"Расширяется круг лиц, которые могут выступать заказчиками комплексных кадастровых работ, дополняются источники финансирования комплексных работ, уточняются полномочия соответствующих органов власти при выполнении комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, устанавливаются особенности выполнения комплексных кадастровых работ за счет средств заинтересованных в выполнении таких работ лиц", — поясняется в сообщении пресс-службы правительства.