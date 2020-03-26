МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Страховые компании России не столкнутся с резким ростом выплат из-за пандемии коронавируса, поскольку такие события обычно относятся к исключениям из страхового покрытия, однако свое влияние на страховщиков окажут многие другие косвенные факторы, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА) и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России по состоянию на 25 марта подтверждено 658 случаев.

"В настоящее время ожидания рынка смещаются от стратегий роста к сохранению объема премий. На мировую экономику оказывает негативное влияние пандемия коронавируса. Резкого роста выплат не произойдет, так как подобные случаи обычно относятся к исключениям из страхового покрытия", — говорится в обзоре.

Однако сборы страховщиков все равно пострадают, в частности, из-за приостановки авиасообщения с большинством стран, уменьшения грузооборота, отмены массовых мероприятий, ухудшения положения предприятий малого и среднего бизнеса. Также последствия кризиса коснутся инвестиционных доходов страховщиков, отмечают в НРА.

"Отсутствие драйверов роста, кроме ДМС, ужесточение требований к активам и уставному капиталу, негативное влияние последствий COVID-2019, ослабление курса национальной валюты приведут к реализации стресс-сценариев прежде всего для мелких и средних игроков", — добавляют эксперты агентства.

Как напоминает НРА, по итогам 2019 года страховой рынок вошел в стагнацию по объему премий, и это худший результат за последние 10 лет. При этом объем выплат показал рост на 88 миллиардов рублей, большинство из которых приходится на страхование жизни. Единственным реальным драйвером рынка стало добровольное медицинское страхование.

Тем не менее, в агентстве прогнозируют, что пандемия коронавируса окажет ограниченное влияние на объем выплат по ДМС в связи с тем, что помощь по особо опасным заболеваниям оказывается за счет госбюджета. В то же время рост розничного ДМС в 2020 году продолжится за счет недорогих коробочных продуктов в регионах, что НРА связывает со сложностями при получении услуг по ОМС.