ВАШИНГТОН, 26 мар /ПРАЙМ/. Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса. Трансляцию ведет телеканал C-Span.

Обсуждение законопроекта шло несколько дней, а президент США Дональд Трамп заранее обещал подписать документ, как только он поступит к нему на стол. Перед этим закон должен еще пройти через палату представителей, голосование в которой может состояться в пятницу.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов на непосредственную борьбу с вирусом.

Еще 500 миллиардов долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса. В эту сумму войдут и средства для поддержки пассажирских авиаперевозчиков (25 миллиардов) и 17 миллиардов на займы "предприятиям, важным для поддержания национальной безопасности", то есть прежде всего для Boeing, которая оказалась в сложной ситуации из-за проблем с самолетом Boeing 737 Max и падением спроса в принципе на фоне почти полного прекращения полетов.

При этом бизнес-структуры, принадлежащие Трампу и другим членам администрации или конгресса, не могут рассчитывать на оказание помощи.

Законопроект также предусматривает единовременные выплаты миллионам американских налогоплательщиков c доходом до 75 тысяч долларов в год: 1,2 тысячи долларов на одного взрослого и по 500 долларов на каждого ребенка. Всего на эти цели запланировано около четверти всех средств — 500 миллиардов долларов.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что вдобавок к непосредственной поддержке экономики Федеральная резервная система — американский центробанк — получит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики. Таким образом, общий размер прямой и кредитной помощи составит около 6 триллионов долларов, что, по словам советника президента США Ларри Кудлоу, является самой крупной суммой в истории страны.

Для сравнения, вся американская экономика — около 21 триллиона долларов.