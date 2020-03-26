МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Около семи миллиардов рублей потребуется для улучшения условий оплаты больничных листов, эта мера может затронуть около 2,3 миллиона россиян, сообщает пресс-служба Минтруда.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что больничный в России на фоне ситуации с коронавирусом предлагается рассчитывать, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), такая мера будет применяться как минимум до конца 2020 года.

"Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 миллиона человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 миллиардов рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда", — говорится в сообщении Минтруда.

Отмечается, что новый порядок расчета выплат будет применяться уже с апреля 2020 года.

В пресс-службе пояснили, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается, исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж восемь и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5-8 лет – 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до пяти лет стажа работы – 60% от среднего заработка. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет почти семь тысяч рублей в среднем за месяц при страховом стаже восемь и более лет.

С учетом этих правил для 2,3 миллиона работающих россиян при расчете оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты, который равен прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. В России по состоянию на 25 марта подтверждено 658 случаев.