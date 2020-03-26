МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по государственной поддержке сферы общепита и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, говорится в сообщении кабмина.

Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

"При подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости", — говорится в сообщении.