МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Polymetal продал активы Сопки Кварцевой (Омолонский хаб в Магаданской области) за вознаграждение на общую сумму 800 миллионов рублей (около 10 миллионов долларов) и 1% роялти (NSR), говорится в сообщении компании.

Проданные активы были выделены в компанию ООО "Золото Ирбычана", отдельное юридическое лицо, созданное для объединения непрофильных активов Омолонского хаба, включая склады руды с низкими содержаниями драгоценных металлов месторождений Сопка Кварцевая, Дальнее и Ороч, а также лицензии на недропользование и геологоразведку месторождений Сопка Кварцевая, Дальнее и Ирбычан. Добыча на указанных месторождениях прекратилась в 2018 году, вся оставшаяся руда с высокими содержаниями была переработана на фабрике Кубаки.

"Polymetal продал "Золото Ирбычана" российской горнорудной компании, не связанной с группой, за вознаграждение на общую сумму 800 миллионов рублей (10 миллионов долларов по курсу на момент закрытия сделки) в виде фиксированного единовременного платежа и 1% NSR, выплачиваемого ежегодно в случае, если средняя цена на золото за год будет выше 1500 долларов за унцию", — сообщается в релизе.

Отмечается, что максимальная суммарная величина NSR установлена на уровне 50 миллионов долларов в рублевом эквиваленте. Кроме того, покупатель компенсирует Polymetal положительную курсовую разницу между долларовыми эквивалентами фиксированного вознаграждения по сделке (800 миллионов рублей) на 31 декабря 2022 года и 30 января 2020 года.

"Золото Ирбычана" было признано активом на продажу в финансовой отчетности за 2019 год, и Polymetal отразил в отчете о прибылях и убытках списание в размере 28 миллионов долларов. Справедливая стоимость актива была оценена в 13 миллионов долларов (800 миллионов рублей по курсу на конец декабря 2019 года).