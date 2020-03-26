МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты подсчитали, на сколько дней россияне запаслись продуктами

Он подчеркнул, что необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией "очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации".

"У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья", — заявил Мишустин на заседании кабмина.

"Именно поэтому мы сегодня вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и — соответственно — юридических лиц", — добавил премьер.

Мишустин также заявил, что сегодня, 26 марта, кабмин примет все решения, необходимые для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по борьбе с коронавирусом.

“Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня”, — сказал он.

Мишустин перечислил первоочередные меры: снижение страховых взносов для малых и средних предприятий, правительство получит право предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам.

“И мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен”, — указал премьер.