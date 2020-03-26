ТОКИО, 26 мар — ПРАЙМ. Власти Японии снизили в четверг оценку состояния экономики страны, впервые более чем за шесть лет признав его "тяжелым" из-за распространения коронавируса во всем мире, передало агентство Киодо.

"Японская экономика находится в тяжелом состоянии, крайне подавленном из-за нового коронавируса", — цитирует агентство источник в правительстве по поводу оценок в докладе, которые снижены в целом по семи из 11 основных параметров, включая инвестиции и потребление.

Власти Японии отмечают, что пока не известно, будет ли влияние пандемии коронавируса лишь временным, и не могут дать прогнозов относительно того, когда ситуация изменится. По словам источника агентства, влияние на спад в экономике сейчас почти такое же большое, как и после землетрясения и цунами 2011 года, а также после мирового финансового кризиса 2008 года.

В настоящее время в Японии выявлен 1361 случай заражения коронавирусом и 712 инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, которое ранее стояло на карантине у берегов Японии с начала февраля.

Всего из 2073 заболевших скончались 55 человек, по состоянию на 25 марта 907 человек выздоровели и выписались из больниц, включая пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

Как передал телеканал NHK, в четверг был зафиксирован очередной рост распространения инфекции коронавируса в Токио и его окрестностях — 47 случаев за день.