МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества заявил, что ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему, главный вопрос — в сроках. Кабмин разрабатывает следующий пакет мер поддержки экономики, вопрос курирует Белоусов

Чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса вынужденные меры, тем меньше они продлятся, заявил Путин.

"Это вынужденные меры, временные и вынужденные. Но они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче. И тогда этот период сократится", — заметил президент.

Российские власти прекрасно понимают, что малый и средний бизнес находится в самом сложном положении, заявил президент РФ Владимир Путин, пообещав поддержку таким предпринимателям.

На встрече с представителями бизнес-сообщества в четверг он отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: фактически, обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса. Президент напомнил о мерах поддержки, озвученных им накануне в обращении к россиянам, а также о тех решениях, которые до этого были приняты правительством страны.

"Это пакет довольно солидный, весь он настроен на то, чтобы поддержать бизнес вообще и, особенно, поддержать малый и средний бизнес. Мы прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что малый и средний бизнес находится, может быть, в самом сложном положении, имея в виду все сопровождающие два этих негативных явления моменты в экономике", — заявил Путин.

Он уточнил, что кабмин находится в постоянном контакте с представителями различных организаций, бизнес-структур и объединений.

"Мы понимаем, что происходит. Но цель сегодняшней встречи — послушать вас напрямую, послушать ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит. А мы постараемся соответствующим образом на это отреагировать. Во всяком случае, вы можете быть уверены в том, что все, что вы скажете, будет услышано", — заверил глава государства.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Президент считает важнейшей задачей сейчас — сохранение жизни и здоровья граждан, но для этого необходимы ресурсы, которых не будет, если экономика начнет "ложиться", власти должны решать обе задачи — и бороться с коронавирусом, и работать над стабилизацией экономической ситуации. Кабмин вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина

На встрече с предпринимателями в четверг он отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: фактически, обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса.

"Поэтому мы должны работать сразу по нескольким направлениям. Конечно, важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан, это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет ложиться, тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано", — заявил Путин.

ЛЕКАРСТВА

Путин заявил, что ответственность за контрафактные лекарства в свете разрешения онлайн-доставки медикаментов будет повышаться.

В ходе встречи президента с предпринимательским сообществом к Путину обратились с инициативой включить интернет-агрегаторы в перечень тех, кто может доставлять медикаменты людям на дом. Минздрав может пересмотреть правила доступа лекарств на рынок из-за коронавируса

"Соответствующая структура правительства очень с большим подозрением отнеслась к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Тем не менее, я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере. Думаю, что мы сделали правильно, с одновременным повышением ответственности за контрафакт. Обращаю ваше внимание на то, что… проблема контрафакта при доставке онлайн характерна, как это не покажется странным, для очень хорошо организованных рынков Западной Европы", — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас в таких странах это одна из главных проблем, которая обсуждается в обществе. "Как только разрешили, пошел контрафакт. Я хочу воспользоваться вашим выступлением, чтобы подчеркнуть: ответственность за это будет повышаться — за контрафакт", — указал глава государства.

ГОСЗАКУПКИ

Путин назвал хорошим предложение предпринимателей провести во втором квартале госзакупки, запланированные на третий и четвертый кварталы этого года, но призвал проанализировать эту идею с точки зрения потребностей бизнеса и государства.

"Вот ваше предложение сместить влево, что называется, объемы закупок, ну, они, конечно, должны соответствовать потребностям компаний и государства. Но в целом об этом точно совершенно можно подумать, это хорошее предложение", — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что надо посмотреть на реальные потребности.

"Нельзя купить сегодня то, что потребуется в ноябре, просто понимаете, на складские услуги там уйдет много денег, может быть, но надо посмотреть, идея хорошая", — добавил президент.