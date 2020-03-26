МУРМАНСК, 26 мар — ПРАЙМ. Норвежский нефтяной фонд (Фонд благосостояния) из-за падения фондовых рынков на фоне вспышки коронавирусной инфекции потерял порядка 1,33 триллиона крон (около 124 миллиардов долларов), растеряв почти всю прибыль за прошлый год, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на руководство фонда.

"Ситуация с коронавирусом на мировых фондовых рынках отразилась на норвежском государственном фонде благосостояния. Фонд потерял около 16%, или 1,33 триллиона крон", — сообщила телерадиокомпания.

Как отметил глава фонда Ингве Слингстад, убыток по инвестиционному портфелю почти свел на нет 20%-ную прибыль, достигнутую в прошлом году.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.