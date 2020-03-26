МОСКВА, 26 мар — Dow Jones. Уровень безработицы в США может вырасти на неопределенную величину, превышающую исторические максимумы, сказано в новом докладе Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Поскольку распространение коронавируса вызвало приостановку работы компаний по всей стране, к концу июня уровень безработицы в США может вырасти до 10,5%-40,6% против 3,5% в феврале, сказано в докладе банка.

Нижняя граница этого диапазона находится выше пика, достигнутого во время финансового кризиса, а его верхняя граница превышает пик времен Великой депрессии. Как бы то ни было, можно с почти полной уверенностью говорить о том, что на рынке труда США ожидается беспрецедентный шок.

Широкий разброс оценок обусловлен тем, что природа кризиса пока полностью не раскрылась, а также сохраняется неопределенность относительно реакции на него компаний, пишет экономист банка Мигель Фариа-е-Кастро. При этом нет такой однозначной реакции, которую применили бы все фирмы.

"Такой негативный шок неодинаково воздействует на все компании, сектора и профессии, — пишет Фариа-е-Кастро. – Многие работники могут работать на дому и продолжать свою деятельность с минимальными перебоями. На занятость людей в профессиях, которые предполагают непосредственный физический контакт с клиентами, таких как официанты в ресторанах, социальное дистанцирование может оказать негативное влияние".

В интервью СМИ и в своем блоге президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард прогнозирует подобное сокращение занятости, а также предполагает, что во 2-м квартале половину производственных мощностей экономики придется остановить. Вместе с тем он отмечает и позитивную сторону ситуации, говоря, что приближающееся замедление не похоже на обычную рецессию, поскольку оно обусловлено защитой здоровья населения и страна вернется к работе, когда закончится кризис.

Что касается сокращения занятости, то Бен Бернанке, который возглавлял ФРС во время финансового кризиса, сомневается в том, что уровень безработицы будет соответствовать самому пессимистичному сценарию Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Возможна "очень резкая и, я надеюсь, непродолжительная рецессия в следующем квартале или в двух кварталах, потому что все закрывается", сказал Бернанке в интервью CNBC в среду. "Есть действительно пугающие цифры" в оценках данных по ВВП, и "безработица вырастет, хотя и не до 30%".

Некоторое представление о том, что ждет рынок труда, могут дать ожидающиеся позднее в четверг официальные данные по заявкам на пособие по безработице. Экономисты ожидают апокалиптических цифр по сравнению с данными за прошлую неделю, когда за пособиями обратилась 281 000 человек.

"С учетом широты и масштаба угрожающей нам человеческой трагедии мы не собираемся давать точного прогноза на этой неделе, — сказал главный экономист RSM US LLP. – Но, опираясь на наш анализ, можно сказать, что речь идет о миллионах".

Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что число безработных выросло примерно до 3,4 миллиона человек, что, по их словам, впятеро превышает текущий недельный максимум. В Goldman Sachs ожидают, что число заявок составит 2,25 миллиона, а в Nomura Securities говорят о 2,2 миллиона.

Пока трудно сказать, как это отразится на уровне безработицы. Этот индикатор резко вырастет, причем темп роста, вероятно, будет более быстрым, чем когда-либо ранее. То, когда он остановится, зависит от срока завершения вызванного коронавирусом кризиса, а также от того, насколько эффективно власти ограничат последующий ущерб.

А реакция властей может оказаться недостаточной. Пакет стимулирующих мер примерно на 2 трлн долларов, обсуждение которого сейчас завершается в конгрессе, не предусматривает всего того, что необходимо тем, по кому вызванный вирусом кризис ударил сильнее всего, написали на сайте Института мировой экономики им. Петерсона Дэвид Уилкокс и Дональд Хаммонд, ранее занимавшие высокие посты в ФРС и Министерстве финансов.

Они отметили, что в текущем виде законопроект предусматривает рассредоточение денег по налоговой системе, а это означает, что "миллионы наиболее нуждающихся американцев не получат никакой помощи из этой части пакета". Они ожидают, что, "по всей вероятности, этих однократных выплат домохозяйствам будет недостаточно для смягчения удара от экономического коллапса".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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