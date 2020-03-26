МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Экономика США уже может находиться в состоянии рецессии, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в интервью телеканалу NBC News.

"Мы вполне можем быть в состоянии рецессии", — заявил Пауэлл, уточнив, что с экономикой США не происходит ничего "принципиально неправильного".

Глава регулятора отметил, что пандемия коронавируса оказывает давление на американскую экономику, но, по его словам, текущая ситуация может привести к подъему в дальнейшем.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку, и сейчас она находится на уровне 0-0,25% годовых. Глава регулятора заявил, что такие экстремальные меры были оправданы, так как "вспышка коронавируса нанесла ущерб обществу и подорвала экономическую деятельность во многих странах, включая США".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.