МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,65 миллиона с первоначального уровня предыдущей недели, составлявшего 281 тысячу. При этом прогноз ранее предполагал рост на 1 миллион заявок, но в пределах минуты перед публикацией был пересмотрен.

Минтруда страны уточнило, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года. В релизе уточняется, что текущая динамика обусловлена ситуацией с распространением коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 765,75 тысячи, до 998,25 тысячи, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 232,5 тысячи. Первоначальный показатель составлял 232,25 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 марта, выросло на 101 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,803 миллиона человек. Показатель стал максимальным с апреля 2018 года, когда количество получающих пособие по безработице достигло 1,824 миллиона человек. Прошлый показатель был пересмотрен до 1,701 миллиона человек с 1,702 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.