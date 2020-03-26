МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2019 года, согласно третьей оценке, составил 2,1% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%, в третьем — 2,1%. В первом квартале 2018 года рост составлял 2,5%, во втором квартале — 3,5%, в третьем — 2,9%, а в четвертом — 1,1%.