МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 марта уменьшились на 5,1% и составили 551,2 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 20 марта составили 551,2 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 29,8 миллиарда долларов, или на 5,1%, под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.