МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Страны G20 обещают принять коллективные меры по поддержке мировой экономики, говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров группы по коронавирусу.

"Мы обязуемся сделать все возможное и использовать все доступные политические инструменты, чтобы минимизировать экономический и социальный урон от пандемии, восстановить глобальный рост, сохранить рыночную стабильность и усилить способность к восстановлению", — говорится в заявлении.

"Мы продолжим оказывать решительную и широкомасштабную финансовую поддержку. Коллективные действия G20 усилят ее эффект, обеспечат согласованность и взаимопомощь. Сила и масштаб этих ответных действий поставят глобальную экономику на ноги", — отмечается в документе.

Страны G20 договорились сделать все возможное для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса, говорится в итоговом заявлении.

G20 готова готова сделать все, что потребуется, для преодоления этой пандемии, наряду со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Группой всемирного банка (ГВБ), Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими международными организациями", — говорится в заявлении.

Отмечается, что страны "полны решимости не жалеть никаких усилий" для того, чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам.

Министры финансов и главы ЦБ стран G20 разработают план действий по преодолению последствий коронавируса, говорится в итоговом заявлении саммита.

"Мы просим министров финансов и руководителей ЦБ регулярно координироваться, чтобы разработать план действий G20 для реагирования на COVID-19, и работать с международными организациями, чтобы быстро предоставить необходимую международную финансовую помощь", — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу заявил, что важно создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций.

"Много сейчас говорилось и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, безусловно, важно, но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", — сказал он, выступая на саммите G20.

В этом году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии. Именно Эр-Рияд стал инициатором проведения чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на фоне глобальной пандемии коронавируса.