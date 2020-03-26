МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с кризисными явлениями, примерно в таком же объеме поддержку оказывает Центральный банк, заявил президент России Владимир Путин.

"Правительство Российской Федерации выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно в таком же объеме поддержку оказывает и Центральный банк", — сказал Путин в своем выступлении на саммите G20, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".