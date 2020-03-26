МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию, заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", — сказал Путин. Речь опубликована на сайте Кремля.

Он заявил, что нужно ввести мораторий на ограничения по товарам первой необходимости и транзакциям для их закупок, глава государства отметил, что это гуманитарный вопрос, поэтому нужно вычистить "политическую шелуху".

"В идеале мы должны ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Прежде всего сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни людей, это чисто гуманитарный вопрос, нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи", — сказал он.

В МИД КНР сообщили, что вопрос поставок нефти не поднимался во время онлайн-саммита G20 по коронавирусу, заявил в четверг директор департамента международных экономических отношений МИД КНР Ван Сяолун.

"Этот вопрос не был в повестке дня этого экстраординарного саммита. Лидеры сфокусировались на пандемии коронавируса. Поэтому ответ — нет, это не было одной из тем", — заявил на брифинге Ван Сяолун, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос поставок нефти.