МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Налог на вывод из России дивидендов и процентных доходов будет повышен только для транзитных юрисдикций, таких как Кипр, и начнет взиматься в 2021 году, причем мера не коснется выплат по еврооблигациям и облигациям российских компаний, а также займам иностранных банков, сообщил Минфин.

Президент РФ Владимир Путин в среду предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с другими странами. При этом Россия выйдет из таких соглашений в одностороннем порядке с теми странами, которые не примут ее предложения, сказал Путин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения о двойном налогообложении.

"Изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций", — заявили в Минфине.

Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Это относится, в первую очередь, к Кипру и ряду других аналогичных юрисдикций, указали в министерстве.

"Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 году", — подчеркнули в Минфине.

Указанные изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.