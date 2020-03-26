МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Решения, принятые странами-членами "Большой двадцатки" на виртуальном саммите в четверг, полезны для мировой борьбы с пандемией коронавируса, но рецептов для преодоления экономического кризиса странами предложено не было, считает заместитель директора ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Сергей Афонцев.

Участники саммита G20, прошедшего в четверг в онлайн-формате, приняли итоговое заявление, в котором договорилось о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, обещали в связи с этим принять коллективные меры поддержки мировой экономики. Кроме этого, страны G20 согласились выделить средства для борьбы с коронавирусом и призвали сделать это другие государства и международные организации, а министры финансов и главы ЦБ стран "двадцатки" должны разработать план действий по преодолению последствий коронавируса. Также "двадцатка" просит ВОЗ, МВФ и Всемирный Банк помочь развивающимся странам справиться с последствиями коронавируса.

"Саммит хорош и полезен применительно к той теме, которая с самого начала была заявлена – борьба с угрозой распространения коронавируса, борьба с пандемией. И здесь, безусловно, договоренности о сотрудничестве, об информационном обмене, о поддержке усилий ВОЗ — это положительные шаги, которые заслуживают высокой оценки. Но если говорить о влиянии решений саммита именно на ситуацию в мировой экономике, связанной с пандемией коронавируса, то, к сожалению, решение не содержит каких-то рецептов или перспектив выработки рецептов, которые могли бы помочь мировой экономике справиться с вызовами, с которыми она столкнулась", — сказал РИА Новости эксперт.

Как отметил Афонцев, в итоговом решении страны констатировали, что уже принимают меры по стимулированию мировой экономики в размере более пяти триллионов долларов. "Это пакет, который реализуется, и решения по которому либо уже приняты, либо находятся в финальной стадии согласования по странам G20. Никаких новых мер на уровне национальных правительств и тем более на уровне "Большой двадцатки" в целом объявлено не было, и это большая проблема", — подчеркнул эксперт.

Афонцев сравнил итоговое решение саммита этого года с результатами "антикризисных" саммитов 2008 и 2009 годов, итоги которых, по его словам, содержали достаточно четко сформулированные меры по увеличению поддержки мировой экономики. "Были четкие обязательства, что не надо делать и что надо делать для того, чтобы бороться с кризисом в мировой экономике. Сейчас в том заявлении, которое опубликовано, ничего подобного нет", — отметил он.

Эксперт отметил важность заявлений стран-членов G20 по поводу минимизации сбоев в торговле и глобальных производственно-бытовых цепочках. Эти цепочки являются механизмом, обеспечивающим динамичное развитие мировой экономики в последние десятилетия и наиболее сильно страдающим от текущих ограничений, закрытия границ, подчеркнул Афонцев.

"Даже при том, что ограничения временные, риски здесь очень большие, потому что сбои в отлаженных производственно-бытовых цепочках могут привести к ситуации, когда даже после нормализации положения дел с коронавирусом восстановление выверенных механизмов в сфере международного производства может занять очень большое время", — считает он.

Афонцев также отметил, что, к сожалению, в итоговом решении "двадцатки" не уделяется внимания состоянию энергетических рынков и ценовой войне – тому, что особенно важно для России.

"По-прежнему здесь ситуация отдана в руки рыночных спекулянтов и баланса спроса и предложения в условиях достаточно острой ценовой войны. К сожалению, в данном аспекте нам решение "Большой двадцатки" ничем не поможет", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что эта тема просто не обсуждалась на саммите. "Масштаб противоречий в настоящее время настолько острый, что выносить этот вопрос на обсуждение "Большой двадцатки" совершенно бессмысленно. Сейчас идут аккуратные раунды зондирования настроений на предмет того, возможно ли здесь какое-то кооперативное решение. Пока ничего определенного зондирование настроений не приносит", — заключил эксперт.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.