МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Пенсионный фонд России (ПФР) в четверг в полном объеме разместил 2,95 миллиарда рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 17 дней, сообщается на сайте ПФР.

Фонд в четверг проводил отбор соответствующих заявок банков на Московской бирже. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. Деньги размещены по ставке 6,11% годовых.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.

Аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами министерства финансов. Эти же нормативные документы регламентируют порядок и критерии отбора банков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение депозитов.