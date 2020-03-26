МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от плана начать новую покупку нефти в стратегический резерв страны после того, как не удалось получить одобрения конгресса на финансирование этого, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на соответствующий документ минэнерго страны.

"Министерство энергетики сообщило в документе, датированном средой, что отзывает тендер от 19 марта на покупку первой партии нефти от запланированного приобретения суммарно 77 миллионов баррелей для резерва", — сообщает агентство.

О планах закупки минэнерго объявило в прошлый четверг, первая партия должна была составить 30 миллионов баррелей. Предполагалось, что минэнерго в итоге максимально заполнит стратегический нефтяной резерв.

Агентство уточняет, что если одобрение на финансирование все же будет позднее, то министерство вновь разместит соответствующую заявку.

Цены на нефть в 2020 году обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса и непродления соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, из-за чего ограничения на добычу в ряде стран, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля. Так, в среду цена нефти марки Brent упала ниже 28 долларов за баррель, впервые с 10 января 2016 года. Всего с начала года нефтяные цены обвалились более чем вдвое.