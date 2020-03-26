МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направил сервисам доставки еды запросы относительно роста их тарифов и ожидает от них ответа в ближайшее время, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России были направлены запросы (на предмет роста расценок — ред.) сервисам по доставке еды. Ведомство ожидает ответов на поставленные вопросы в ближайшее время для дальнейшего анализа ситуации на предмет нарушений", — сказали в пресс-службе.