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МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направил сервисам доставки еды запросы относительно роста их тарифов и ожидает от них ответа в ближайшее время, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России были направлены запросы (на предмет роста расценок — ред.) сервисам по доставке еды. Ведомство ожидает ответов на поставленные вопросы в ближайшее время для дальнейшего анализа ситуации на предмет нарушений", — сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ФАС разобраться в ситуации с ростом тарифов на доставку еды. Рестораны стали пытаться запустить онлайн-продажи, даже у небольших есть набор клиентов в шаговой доступности, чтобы можно было развозить им еду, а провайдеры тут же подняли тарифы, отметил он.