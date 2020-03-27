МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Российские банки начали повышать порог бесплатных переводов для клиентов-физлиц в Системе быстрых платежей, некоторые кредитные организации приняли решение полностью обнулить тарифы, показал опрос участников системы, проведенный РИА Новости.

Пересмотреть комиссии их подтолкнуло несколько решений, принятых ранее Банком России. Во-первых, регулятор с 1 апреля на два года продлил для банков бесплатное пользование СБП в отношении переводов физлиц. Кроме того, было принято решение ограничить комиссии, начиная с 1 мая 2020 года: переводы до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы. При переводах свыше этой суммы они смогут взимать не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

"С 1 мая 2020 года, в связи с введением ЦБ нулевых комиссий для банков в Системе быстрых платежей (СБП), тарифы банка изменятся и составят 0% при переводах до 100 тысяч рублей в месяц и 0,5% на переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц, но не более 1500 рублей", — сообщила член правления "Почта Банка" Анастасия Масленникова.

В пресс-службе Промсвязьбанка заявили, что переводы до 100 тысяч рублей в месяц уже давно бесплатны. Банк работает над тем, чтобы исполнить меры ЦБ по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса к установленному сроку. В Московском кредитном банке уже действуют нулевые комиссии по всем переводам, включая СБП.

Несколько дней назад комиссии отменил "Абсолют банк". Решение отменить комиссию принял и банк "Русский Стандарт". Отменить комиссию для физических лиц при сумме переводов до 100 тысяч рублей в месяц с 1 мая планирует банк "Левобережный". Клиенты СКБ-банка без комиссии могут перевести пока до 6 тысяч рублей, однако к 1 мая кредитная организация приведет тарифы в соответствие с требованиями ЦБ.

Часть участников Системы быстрых платежей не взимала комиссии с момента ее запуска, например, ВТБ, "Тинькофф" и "Открытие". Газпромбанк продлил нулевые комиссии до 31 декабря 2020 года.