27 марта — Dow Jones. Президент Китая Си Цзиньпин в этом месяце провел множество телефонных конференций, связываясь с лидерами пострадавших от коронавируса Франции, Италии, Испании и Германии и предлагая им помощь, в том числе маски и различное медицинское оборудование. До последнего времени он не звонил лишь Дональду Трампу.

В предыдущий раз лидеры двух крупнейших экономик мира разговаривали в начале февраля, когда коронавирус бушевал в Китае, но еще не добрался до США. Предметом разговора была способность Китая продолжать покупать сельскохозяйственные товары у США в обещанном ранее объеме.

С тех пор правительства обеих стран обменивались колкостями на тему коронавируса, усугубляя взаимное недоверие, которое стоит на пути спасения мировой экономики.

"Как можно говорить о сотрудничестве, когда ты слышишь, что президент США называет эпидемию исключительно 'китайским вирусом'", — отметил советник правительства Китая. Высокопоставленный представитель администрации США в свою очередь называл попытки Пекина распространить слухи о том, что вирус был разработан в США, "опасными и контрпродуктивными с точки зрения облегчения ситуации". "Мы пристально их отслеживаем", — добавил он.

В четверг Трамп и Си приняли участие в видеоконференции лидеров стран Большой двадцатки, которые пообещали выделить более 5 трлн долларов США для помощи мировой экономике. Китай и США поддержали эту инициативу, но Трамп и Си не обращались друг к другу напрямую, сообщают источники. Участники конференции по большей части зачитывали подготовленные речи, а затем одобрили текст совместного заявления.

Позднее Трамп заявил представителям СМИ о намерении переговорить с Си в ночь с четверга на пятницу.

Мировая экономика идет по пути к рецессии, и две крупнейшие экономики мира заняты распрями, игнорируя воозможность для осуществления совместных усилий. Десять лет назад слаженная работа США и Китая помогла преодолеть глобальную рецессию, но теперь отношения двух стран охладели. Си пытается перетянуть на свою сторону союзников Вашингтона, а Трамп остается глух к призывам использовать кризисную ситуацию для отмены протекционистских мер.

Отношения двух гигантов мировой экономики ухудшались по мере развития торгового конфликта в последние два года. При этом США обвиняют Китай в промышленном шпионаже, а Китай более серьезно заявил о намерении занять более влиятельную позицию в мире. Торговая война была поставлена на паузу в январе после заключения сделки, которая предусматривала сохранение пошлин на импорт около двух третей китайских товаров в США. Некоторое потепление отношений оказалось непродолжительным.

В последние недели президент Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и другие представители правительства называли коронавирус "китайским" или "уханьским", чтобы подчеркнуть роль Китая в распространении пандемии. Представитель Министерства иностранных дел Китая в ответ зарегистрировался в запрещенном в стране Твиттере, где он говорил о том, что военнослужащие США привезли вирус в Ухань в конце прошлого года. Представители СМИ обеих стран попали под перекрестный огонь и были депортированы.

"Взаимные упреки и придирки очень мешают возможному сотрудничеству", — отметил Лоуренс Саммерс, экономист, занимавший высокий пост в Белом доме при Бараке Обаме во время финансового кризиса.

Он видит возможные точки приложения совместных усилий двух стран, начиная от разработки вакцины и заканчивая сохранением работоспособности цепочек поставок.

В ходе последнего мирового кризиса в 2008-2009 годах США и Китай работали сообща для стимулирования спроса посредством широкомасштабных программ увеличения государственных расходов. Они убедили участников Большой двадцатки сделать тоже самое. США также убедили Китай не избавляться от государственных ценных бумаг США на сумму около триллиона долларов, несмотря на опасения Пекина.

Джордж Буш, занимавший кресло президента США в то время, дважды звонил лидеру Китая Ху Цзиньтао в течение месяца после коллапса Lehman Brothers в сентябре 2008 года, который спровоцировал финансовый кризис. По словам одного из представителей правительства Китая, Буш говорил Ху о необходимости "присоединиться к нему и спасти мировую экономику".

Недавно заключенная торговая сделка США и Китая продолжает обсуждаться, но на более низком уровне. Заместитель министра финансов США Брент Макинтош ведет переговоры с вице-министром финансов Китая Ляо Минем.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл также не теряет связи с управляющим Народного банка Китая И Ганом, сообщают представители обоих правительств. Два центральных банка не могут действовать сообща, как не могли они это делать во время финансового кризиса, так как Народный банк Китая не является независимым институтом. Его наиболее важные решения должны быть одобрены правительством Китая. До сих пор Китай воздерживается от того, чтобы последовать примеру ФРС и других центральных банков мира и агрессивно снизить процентные ставки для стимулирования экономики.

По словам представителей правительства США, порожденные коронавирусом экономические проблемы в основном требуют использования внутренних ресурсов, а не ведущей роли Китая в спасении мира. Правительства стран должны поддержать работников и компании до конца пандемии, тогда как совокупные усилия стран Большой двадцатки также предусматривают значительное стимулирование мирового спроса.

Тесное сотрудничество с Китаем могло бы способствовать более стремительному восстановлению мировой экономики, считают некоторые экономисты. "Если меры стимулирования будут осуществляться скоординировано, то мы могли бы сохранить открытую торговую систему", — говорит экономист Brookings Institution Дэвид Доллар, который ранее занимал пост представителя Министерства США в Пекине. "Некоторая часть стимулирования США поможет Китаю и наоборот", — добавляет он.

Еще не ясно, что Китай намерен сделать и что он сделать сможет. Пекин пытается перезапустить экономику, которая была поставлена на паузу во время борьбы с коронавирусом, но одновременно избежать увеличения и без того огромного долгового бремени, оставшегося со времен последнего финансового кризиса.

Пока что США осуществляют международное сотрудничество по больше части со странами Большой семерки, в которую помимо США входят Канада, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания. В этом году G7 возглавляют именно США. Китай не входит в эту группу.

Во вторник министры финансов и представители центральных банков стран Большой семерки выпустили совместное заявление, которое подчеркивает их приверженность "сделать все возможное" для восстановления доверия и оживления роста экономики. В четверг было опубликовано заявление Большой двадцатки, которое в целом повторяет эту мысль.

Отдельное заседание министров иностранных дел G7 завершилось без какого-либо совместного заявления, так как участники встречи отказались удовлетворить требования США и назвать новый коронавирус "уханьским", согласно источникам.

Реакция на прошлый мировой финансовый кризис установила высокую планку для экономических связей США и Китая, так как две эти страны масштабно увеличили расходы для вывода мировой экономики из рецессии. Однако восстановление активности также пробудило силы, которые в конце концов разрушили отношения США и Китая. Китай запустил программу расходов на сумму 586 млрд долларов, которая породила перепроизводство, в том числе стали, алюминия, покрышек, мебели и стекла. Излишки наводнили зарубежные рынки и потеснили местных производителей, которые не знали, винить ли в этом Китай или же собственных боссов, прельстившихся дешевизной китайского производства.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп сделал ставку на растущее недовольство Китаем. Заняв кресло президента, он в течение двух лет вел борьбу с Китаем на территории внешней торговли, вводя высокие пошлины на импорт и заставляя Пекин отвечать ему тем же. Кроме того, он попытался запретить китайской корпорации Huawei Technologies Co. продавать свои товары за рубежом, обвинив ее в шпионаже в пользу Китая.

Подписание соглашения первой фазы 15 января обещало ослабление напряженности между США и Китаем. В конце января на фоне усугубления кризиса в Ухане власти Китая позволили США вывезти своих граждан первыми, о чем сообщают осведомленные источники. "Нам приходилось ждать, пока не будут эвакуированы американцы", — говорит один из дипломатов, участвующих в тех событиях. "В то время Пекин хотел продемонстрировать жест доброй воли США", — добавляет он.

Вскоре отношения вновь стали напряженными. В начале февраля Помпео заявил, что вирус "проистекает" из Китая, затем многие представители США неоднократно подчеркивали, что Китай с запозданием сообщил миру о вспышке коронавируса. Трамп назвал этот вирус "китайским", но ранее на неделе он заявил, что не хотел стигматизировать американцев азиатского происхождения.

Президент Китая столкнулся с критикой в свой адрес со стороны граждан своей страны, недовольных тем, какие действия он предпринимал для сдерживания эпидемии. Он призвал чиновников разобраться с теми, кто "порочит честь Китая". Пекин также развернул пиар-компанию, которая изображает Китай и коммунистическое правительство героями, которые дали миру время подготовиться к пандемии.

К марту отношения США и Китая настолько охладели, что им не удалось договориться о деталях запланированной поставки американских медикаментов и оборудования в Китай. Пекин в итоге посоветовал Вашингтону отправить эту помощь в другие страны региона, куда она и поступила.

"Учитывая стремительное развитие пандемии", США должны выбрать более нуждающуюся в помощи страну как можно быстрее, пишет представитель Министерства иностранных дел Китая в Твиттере.

Что касается торговли, то Трамп и высокопоставленные представители его администрации не желают делать поблажек Китаю и снижать пошлины почти на две трети импортируемых китайских товаров. Переговоры о соглашении второй фазы, которое могло бы предусматривать сокращение текущих пошлин, они также не хотят начинать.

Торгпред США Роберт Лайтхайзер заявил, что на фоне вспышки вируса были снижены пошлины на импорт медицинского оборудования и медикаментов из Китая, но планов относительно сокращения пошлин на другие товары нет. "Нам необходимо сохранять стойкость и не усугублять неопределенность", — отметил он.

— Авторы Bob Davis, bob.davis@wsj.com, Lingling Wei at lingling.wei@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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