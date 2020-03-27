РИМ, 27 мар — ПРАЙМ. ВВП Италии в 2020 году сократится на 6,5% из-за экономических последствий эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий, проводимых властями страны, говорится в опубликованном в пятницу докладе специализированной консультационной группы Prometeia.

Согласно этому исследованию, Италия рискует стать одной из стран, которые в финансово-экономическом плане в наибольшей степени пострадают от последствий распространения вируса COVID-19. При этом особое значение приобретают факторы, связанные с большой ролью сферы услуг и туризма в национальной экономике, огромным количеством малых и средних предприятий в стране и крупным государственным долгом.

В своих оценках эксперты Prometeia исходят из базового сценария, согласно которому медленное и селективное возобновление торгово-экономической деятельности произойдет в начале мая. Однако существенных перемен в этой области не стоит ожидать ранее осени. Они прогнозируют, что дефицит госбюджета составит к концу текущего года 6,6% ВВП, тогда как госдолг вырастет до 150% ВВП.

По мнению авторов доклада, экономические последствия эпидемии коронавируса приведут Италию к рецессии, сопоставимой с кризисом 2008-2009 годов. Для преодоления этой негативной тенденции они считают необходимым принятие специального антикризисного плана на европейском уровне.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв. Согласно официальным данным, обнародованным в четверг вечером представителем национальной службы гражданской обороны Агостино Миоццо, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 10 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 8165 человек.