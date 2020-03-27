Доходы потребителей США в феврале выросли на 0,6%, лучше прогноза
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в феврале увеличились на 0,6% по сравнению с январем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.
Расходы потребителей увеличились на 0,2% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста доходов на 0,4%, расходов — на 0,2%.
Кроме того, располагаемые доходы населения в США в феврале выросли на 0,5%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, поднялись на 0,4% по сравнению с январем.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.
https://1prime.ru/state_regulation/20200327/831154805.html